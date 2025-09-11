Zoológico de Morelia: Regresarán recorridos nocturnos

Refirió que algunos felinos y antílopes, inclusive guacamayas y otras especies de aves, además de otros ejemplares, tienen hábitos nocturnos, por lo que este recorrido permitirá conocer una experiencia diferente a lo que se realiza durante el día.

Inclusive, especificó, muchos de los animales tienen una capa reflectante en el ojo que mejora la visión con poca luz al reflejar la luz hacia los fotorreceptores, lo que causa un brillo característico en los ojos de los animales cuando se les ilumina en la oscuridad.

"Hay un efecto en prácticamente toda la vida silvestre de una célula que se llama lucidum tapetum detrás de la córnea; todos lo hemos visto en los gatos y en los perros que captan la luz y reflejan la luz en la noche, todos los felinos son lámparas en la noche, los venados son lámparas cuando los iluminas", explicó.

Ante este panorama, Medina Ávila mencionó que actualmente se está planeando para que esta atracción regrese como un espacio de esparcimiento y diversión, además de conocimiento, para los visitantes.

Inclusive, resaltó, se está equipando el trenecito con lámparas y diversas cuestiones para que forme parte de las atracciones que tendrá el recorrido nocturno, por lo que actualmente se realizan pruebas pilotos; se prevé que el costo de la atracción sea de 100 pesos aproximadamente y se lleve a cabo durante los fines de semana.

RYE