Zoológico de Morelia prevé interacción humana con flamencos, avestruces y cebras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia Benito Juárez, bajo la dirección de Julio César Medina Ávila, se encuentra actualmente inmerso en un proceso de adaptación de infraestructura y condicionamiento animal con miras a ofrecer nuevas experiencias al público a partir del próximo año. El objetivo principal es transformar gradualmente la relación entre los visitantes y ciertas especies, pasando de la simple observación a una interacción controlada y educativa.
Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en la preparación de las avestruces, flamencos y cebras para que puedan integrarse a este nuevo esquema. El proceso, es de condicionamiento y no entrenamiento, -aclaró el director- y requiere de paciencia extrema para asegurar que los ejemplares acepten el alimento y se habitúen a la presencia humana, permitiendo así explicar al público el comportamiento real de las especies.
Medina Ávila destacó que algunas especies están más avanzadas en este proceso de adaptación al contacto humano. En este sentido señaló que los flamencos son los más adelantados, aunque las avestruces también muestran progreso.
Estas nuevas atracciones, que podrían estar listas para el siguiente año, dependen directamente de la generación de recursos y de la modificación de la infraestructura existente, siguiendo el ejemplo de adecuaciones previas realizadas para especies como capibaras, jirafas y elefantes. La meta es que los animales reconozcan y se acostumbren al nuevo entorno físico y a la proximidad con los visitantes.
En cuanto a la sostenibilidad financiera de estas mejoras y la operatividad diaria del parque, el director fue enfático al detallar el destino de los ingresos generados por la taquilla. Los fondos recaudados son esenciales para el mantenimiento integral del recinto y sus habitantes.
"Todo va para mantenimiento, mantenimiento, alimentos, medicinas, pago de algunas energía eléctrica, todos los amigos de todo lo que ustedes pagan vivimos," confirmó Medina Ávila, subrayando que los ingresos se destinan a cubrir los costos operativos básicos y asegurar el bienestar animal.
