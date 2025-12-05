Zoológico de Morelia prevé interacción humana con flamencos, avestruces y cebras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia Benito Juárez, bajo la dirección de Julio César Medina Ávila, se encuentra actualmente inmerso en un proceso de adaptación de infraestructura y condicionamiento animal con miras a ofrecer nuevas experiencias al público a partir del próximo año. El objetivo principal es transformar gradualmente la relación entre los visitantes y ciertas especies, pasando de la simple observación a una interacción controlada y educativa.

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en la preparación de las avestruces, flamencos y cebras para que puedan integrarse a este nuevo esquema. El proceso, es de condicionamiento y no entrenamiento, -aclaró el director- y requiere de paciencia extrema para asegurar que los ejemplares acepten el alimento y se habitúen a la presencia humana, permitiendo así explicar al público el comportamiento real de las especies.

Medina Ávila destacó que algunas especies están más avanzadas en este proceso de adaptación al contacto humano. En este sentido señaló que los flamencos son los más adelantados, aunque las avestruces también muestran progreso.