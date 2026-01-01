Zoológico de Morelia podría implementar interacción con flamencos y cebras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, adelantó que analizan la posible interacción entre humanos con cebras y flamencos para este año al interior del parque, así como actualmente lo hacen con las jirafas o los elefantes, a los que se les da de comer.

En entrevista, el encargado del parque en la capital michoacana refirió que hay algunas especies susceptibles a la interacción, pues acotó que no se les obliga ni se les entrena para dicha convivencia; sin embargo, apuntó que deben tomar en cuenta los hábitos y horarios de comida de los animales.