Zoológico de Morelia podría implementar interacción con flamencos y cebras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, adelantó que analizan la posible interacción entre humanos con cebras y flamencos para este año al interior del parque, así como actualmente lo hacen con las jirafas o los elefantes, a los que se les da de comer.
En entrevista, el encargado del parque en la capital michoacana refirió que hay algunas especies susceptibles a la interacción, pues acotó que no se les obliga ni se les entrena para dicha convivencia; sin embargo, apuntó que deben tomar en cuenta los hábitos y horarios de comida de los animales.
Y es que el funcionario también adelantó que están en pláticas con las autoridades del Acuario de Veracruz para participar en el proyecto de conservación del manatí, por lo que es posible que traigan algunos ejemplares, hembras o machos, al Zoológico de Morelia, además de fungir como un banco genético de esta especie, aunque se sabrá pronto si se concreta y cuándo podrían llegar.
Por último, Medina Ávila recordó que continúan con las interacciones con el elefante Chamberú todos los días a partir de las 11:00 de la mañana, y con las jirafas de 12:00 a 1:00 y luego a las 2:30; en ese sentido, subrayó que no pueden abrir más horarios porque los animales están acostumbrados a una dieta.
Es decir que, de lo contrario, estarían alterando su hora de alimentación, toda vez que tienen todo calculado para el requerimiento calórico. Finalizó con que siempre es a disposición de los animales y tomando en cuenta que no estén estresados.
RPO