Zoológico de Morelia invita a Un Día en el Aula Viva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia invita a las niñas y niños de 5 a 12 años a participar en el programa Un Día en el Aula Viva, que se realiza los últimos viernes de cada mes, coincidiendo con la jornada del Consejo Técnico Escolar.

Este viernes 28 de noviembre, los participantes disfrutarán de una jornada llena de aprendizaje, exploración y diversión, con actividades diseñadas para fortalecer su relación con la naturaleza y promover el cuidado de la fauna silvestre.