Zoológico de Morelia estrena escultura en honor a Yupik y nueva imagen en su entrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia inició una nueva etapa con la renovación de su entrada principal y un emotivo homenaje a quienes han marcado su historia. Como parte de esta transformación, se develó una escultura gigante de mármol en honor a Yupik, la emblemática osa polar que vivió gran parte de su vida en este recinto.
Junto a la escultura, también se colocó una placa conmemorativa dedicada a las personas que han entregado su vida y vocación al zoológico. Ambas acciones, de acuerdo con la institución, buscan recordar que "nuestra historia se construye con amor, esfuerzo y memoria".
“La entrada del Zoológico de Morelia estrena nueva imagen… y un corazón más grande”, compartió la administración del recinto en sus redes sociales.
La escultura, ubicada frente a las oficinas principales, representa un símbolo de cariño y permanencia para quienes recuerdan a Yupik, considerada una figura entrañable para miles de visitantes durante años.
La publicación en redes sociales, acompañada de un video, también mostró detalles del nuevo diseño de la entrada y del ambiente natural que rodea esta zona renovada.
Con esta nueva imagen, el Zoológico de Morelia invita al público a redescubrir sus espacios y reconectar con su historia, reforzando su identidad como uno de los sitios recreativos y educativos más importantes del estado.
mrh