Zoológico de Morelia estrena escultura en honor a Yupik y nueva imagen en su entrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia inició una nueva etapa con la renovación de su entrada principal y un emotivo homenaje a quienes han marcado su historia. Como parte de esta transformación, se develó una escultura gigante de mármol en honor a Yupik, la emblemática osa polar que vivió gran parte de su vida en este recinto.

Junto a la escultura, también se colocó una placa conmemorativa dedicada a las personas que han entregado su vida y vocación al zoológico. Ambas acciones, de acuerdo con la institución, buscan recordar que "nuestra historia se construye con amor, esfuerzo y memoria".

“La entrada del Zoológico de Morelia estrena nueva imagen… y un corazón más grande”, compartió la administración del recinto en sus redes sociales.