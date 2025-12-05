Zoológico de Morelia blindado: ningún ataque de felinos, solo una imprudencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de la presente administración, el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia ha registrado solo una incidencia en el albergue de los felinos en la que se vieron involucradas dos personas al cometer una imprudencia en la zona de los jaguares, sin embargo, no pasó a mayores y quedó en una llamada de atención, afirmó el director Julio Medina Ávila.
Y es que el pasado 30 de noviembre se dio a conocer en internet que Gerson de Melo Machado, un joven de 19 años murió al ingresar a la zona de felinos en el Parque Adeuda Câmara, en João Pessoa, Brasil, ya que una leona se percató de su presencia y en determinado momento lo atacó. El joven traspasó los límites permitidos pues saltó por la parte superior del albergue.
En ese sentido, el director del Zoológico en Morelia afirmó que no ha transcurrido una situación como esa, aunque detalló que en 2024 le llamaron la atención a un señor que acudió con su hijo al parque, ya que en el área de Selva Mexicana, en el albergue del jaguar, el adulto mayor acercó las manos del menor hacia el interior, y aunque cuentan con barreras de protección, afirmó que eso no está permitido.
"El año pasado en Selva Mexicana del albergue de jaguar identificamos a un señor porque aunque están las barreras y todo, quien le quiere buscar le busca aunque tengas cuidados, agarró al niño y estiró las manos y el jaguar reaccionó, aunque alcanzamos a ver, lo grabaron y en su momento hicimos la debida denuncia y ahí quedó".
Sin embargo, aseguró que los espacios de los felinos en el Zoológico de Morelia están totalmente cubiertos, tanto por las paredes como el techo con malla, lo que imposibilita que una persona pueda cruzar hasta donde están los animales, no obstante, señaló que muchas personas rompen otras reglas.
"La mayoría de los albergues de felinos que hay, su encierro es totalmente cerrado. Los que son felinos y pueden escalar los cerramos, el de jaguar también está cerrado. Los protocolos de los felinos a nivel mundial son muy estándar, los leones brincan pero no tan alto, no escalan".
En el caso del joven de Brasil, Medina Ávila dijo que el muchacho traspasó los protocolos y actuó con mala astucia, además, aseguró que el animal es el menos culpable ya que reaccionó por instituto, por lo que afirmó que está a favor del personal del zoológico y la gente que ha dicho que no fue culpa de la leona.
Por último, Julio Medina dijo que constantemente se le llama la atención a la gente que no respeta las reglas o medidas, por ejemplo, al darle de comer a los animales, pues cada especie tiene su dieta y tiempo para alimentarse, aunque acotó que al acercarse a las personas no se les regaña, sino se les explica por qué no deben hacerlo.
BCT