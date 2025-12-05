Zoológico de Morelia blindado: ningún ataque de felinos, solo una imprudencia

En ese sentido, el director del Zoológico en Morelia afirmó que no ha transcurrido una situación como esa, aunque detalló que en 2024 le llamaron la atención a un señor que acudió con su hijo al parque, ya que en el área de Selva Mexicana, en el albergue del jaguar, el adulto mayor acercó las manos del menor hacia el interior, y aunque cuentan con barreras de protección, afirmó que eso no está permitido.

"El año pasado en Selva Mexicana del albergue de jaguar identificamos a un señor porque aunque están las barreras y todo, quien le quiere buscar le busca aunque tengas cuidados, agarró al niño y estiró las manos y el jaguar reaccionó, aunque alcanzamos a ver, lo grabaron y en su momento hicimos la debida denuncia y ahí quedó".

Sin embargo, aseguró que los espacios de los felinos en el Zoológico de Morelia están totalmente cubiertos, tanto por las paredes como el techo con malla, lo que imposibilita que una persona pueda cruzar hasta donde están los animales, no obstante, señaló que muchas personas rompen otras reglas.

"La mayoría de los albergues de felinos que hay, su encierro es totalmente cerrado. Los que son felinos y pueden escalar los cerramos, el de jaguar también está cerrado. Los protocolos de los felinos a nivel mundial son muy estándar, los leones brincan pero no tan alto, no escalan".