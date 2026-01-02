Zoológico de Morelia alcanzó casi el millón de visitantes en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico Benito Juárez de Morelia, alcanzó una afluencia casi de un millón de visitantes y turistas durante 2025, afirmó el director del parque, Julio César Medina Ávila, quién consideró, es una cantidad mayor en comparación al año antepasado cuando registraron baja entrada.

El director dijo que en 2024 no hubo muy buenos ingresos debido a la baja asistencia de personas al zoológico, toda vez que se registraron entre 750 mil y 780 mil personas, es decir, alrededor de 200 mil personas menos, por lo que aseguró que sí se tradujo a un recurso propio menor.

"Les platiqué en su momento que en 2024 no nos fue tan bien, los ingresos fueron muy golpeados por la temporada de lluvia (...) si es una lana que se refleja finalmente en el poder de invertir".

En ese sentido, detalló que en 2024 el parque recaudó menos de 50 millones de pesos, algo que pegó en el tema de la inversión para el Zoo, pues el gobierno estatal solo cubre la parte de la nómina de los trabajadores y lo demás, tienen que solventarlo al generar recursos propios.

Cabe mencionar que este año se espera la llegada de manatíes, pingüinos de Humboldt e incluso algunos licaones, no obstante, para las primeras dos especies se requiere de alrededor de cinco millones de pesos de inversión para adecuar los espacios que van a albergar, según comentó Medina Ávila.