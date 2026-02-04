Zoo de Morelia detalla requisitos para bodas civiles el 14 de febrero

Entre los documentos indispensables se encuentran: acta de nacimiento reciente (con vigencia no mayor a dos años), solicitud de matrimonio por escrito, y resultados de exámenes prenupciales emitidos por una institución médica pública o con cédula profesional, con una vigencia máxima de 15 días.

También será necesario presentar identificación oficial vigente en original y copia, tanto de los pretendientes como de dos testigos por persona. Es importante señalar que los padres no podrán fungir como testigos.

Respecto al régimen patrimonial, se deberá presentar un convenio de separación de bienes proporcionado por el Registro Civil, o en caso de sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales elaboradas por un notario público, que deberán entregarse junto con el resto de los documentos.