Zoo de Morelia detalla requisitos para bodas civiles el 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia publicó este miércoles la lista oficial de requisitos para las parejas interesadas en casarse el próximo 14 de febrero en su plataforma de jirafas, ya sea mediante ceremonia civil o simbólica.
Entre los documentos indispensables se encuentran: acta de nacimiento reciente (con vigencia no mayor a dos años), solicitud de matrimonio por escrito, y resultados de exámenes prenupciales emitidos por una institución médica pública o con cédula profesional, con una vigencia máxima de 15 días.
También será necesario presentar identificación oficial vigente en original y copia, tanto de los pretendientes como de dos testigos por persona. Es importante señalar que los padres no podrán fungir como testigos.
Respecto al régimen patrimonial, se deberá presentar un convenio de separación de bienes proporcionado por el Registro Civil, o en caso de sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales elaboradas por un notario público, que deberán entregarse junto con el resto de los documentos.
Si uno de los contrayentes es divorciado o viudo, será necesario presentar el acta certificada correspondiente con una antigüedad no mayor a dos años. En caso de ser extranjero, se deberá presentar acta de nacimiento apostillada o legalizada, y traducida al español si es necesario.
Las ceremonias se realizarán el 14 de febrero en un horario de 12:00 a 16:00 horas, con un costo de 200 pesos por pareja. Los documentos deben entregarse previamente en el Área Jurídica del Zoológico, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 16:00 horas, según informaron a través de redes sociales.
