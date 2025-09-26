Zombie Walk Morelia 2025: el carnaval zombie regresa este 25 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de la cantera rosa se prepara para vivir el Carnaval Zombie con la 14ª edición de la Zombie Walk Morelia 2025, que se realizará el próximo sábado 25 de octubre en la Plaza Morelos (El Caballito).

Este año, la temática rendirá homenaje a las tradiciones locales, con un desfile inspirado en el Torito de Petate, maringuías y apaches, todos en versión zombie.

Las actividades iniciarán desde las 2:00 de la tarde, con talleres de FX Make Up, proyecciones, concursos, un tianguis zombie y el espacio musical Conciertizarte.

La salida oficial del desfile será a las 7:30 pm desde Plaza Morelos y culminará en la Catedral de Morelia, donde se llevará a cabo el tradicional encendido a las 9:00 pm.