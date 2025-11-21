‘Zapatos Naranja’: arte y memoria este 25 de noviembre en la Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la comunidad universitaria está convocada a participar en la actividad “Zapatos Naranja, por la memoria de las que nos faltan”, este martes 25 de noviembre de 2025, en la Plaza Nicolaita del Arte y la Cultura, en Ciudad Universitaria.

La actividad, organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), tiene como objetivo visibilizar la violencia de género y rendir homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio y desaparición en México.