¡Zapatos a 160 pesos! Programa alivia gasto escolar en Morelia

La iniciativa, impulsada por el regidor Hugo Servín, arrancó en la Escuela Benito Juárez y se extenderá a distintos planteles educativos de Morelia durante el mes de septiembre. Además de las jornadas en escuelas, el calzado también podrá adquirirse en dos puntos fijos: la Casa de Acción Social, ubicada en Av. Acueducto #1720, y una segunda sede en Villas del Pedregal, sobre Av. Los Metales.

Para acceder al beneficio, se solicita presentar identificación oficial y comprobante de domicilio, como medida para evitar reventa y asegurar que los apoyos lleguen a familias residentes en el municipio.

El programa forma parte de las acciones que desde hace cuatro años realiza la Casa de Acción Social, donde también se han ofrecido productos de la canasta básica, carnes, lácteos y calentadores solares a precios accesibles.

agm