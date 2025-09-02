¡Zapateado y tradición! Abren inscripciones a danza folklórica infantil en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover el arte, la cultura y nuestras raíces tradicionales, el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) abrió inscripciones para las nuevas clases de danza folklórica infantil, dirigidas a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Las clases comenzarán en el mes de septiembre, en una fecha que será confirmada una vez que se reúna el grupo completo. Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones del IJUM, ubicadas en avenida Periodismo José Tocaven Lavín #745, en la ciudad de Morelia.

Como promoción de apertura, el primer mes tendrá un costo especial de 250 pesos, mientras que el precio regular será de 350 pesos mensuales. Además, las madres y padres de familia interesados podrán apartarle un lugar a sus hijos con solo 200 pesos.