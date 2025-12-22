¡Yuri vuelve a Morelia! Esto es lo que cuesta verla en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante veracruzana Yuri regresará a tierras michoacanas con su gira “Icónica Tour”, en un espectáculo programado para el próximo 14 de marzo a las 9:00 de la noche, en la Plaza de Toros Monumental de Morelia.

El show forma parte de una gira nacional en la que Yuri hace un repaso de sus mayores éxitos con una producción visual y musical de alto nivel.

Los boletos ya están disponibles en línea a través de la plataforma blueticketlatino.com y los precios van desde los $645 pesos hasta los $14,100, según la zona elegida:

Precios por zona: