¿Listo para cantar ‘Maldita primavera’ en vivo?
¡Yuri vuelve a Morelia! Esto es lo que cuesta verla en vivo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante veracruzana Yuri regresará a tierras michoacanas con su gira “Icónica Tour”, en un espectáculo programado para el próximo 14 de marzo a las 9:00 de la noche, en la Plaza de Toros Monumental de Morelia.

El show forma parte de una gira nacional en la que Yuri hace un repaso de sus mayores éxitos con una producción visual y musical de alto nivel.

Los boletos ya están disponibles en línea a través de la plataforma blueticketlatino.com y los precios van desde los $645 pesos hasta los $14,100, según la zona elegida:

Precios por zona:

  • Tendido Alto: $645

  • General: $940

  • Preferente: $1,995

  • Barrera: $2,935

  • Diamante: $3,525

  • Periqueras: $14,100

Yuri, reconocida por éxitos como “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “Yo te pido amor”, promete ofrecer una noche llena de energía, nostalgia y conexión con el público.

