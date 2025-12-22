¡Yuri vuelve a Morelia! Esto es lo que cuesta verla en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante veracruzana Yuri regresará a tierras michoacanas con su gira “Icónica Tour”, en un espectáculo programado para el próximo 14 de marzo a las 9:00 de la noche, en la Plaza de Toros Monumental de Morelia.
El show forma parte de una gira nacional en la que Yuri hace un repaso de sus mayores éxitos con una producción visual y musical de alto nivel.
Los boletos ya están disponibles en línea a través de la plataforma blueticketlatino.com y los precios van desde los $645 pesos hasta los $14,100, según la zona elegida:
Precios por zona:
Tendido Alto: $645
General: $940
Preferente: $1,995
Barrera: $2,935
Diamante: $3,525
Periqueras: $14,100
Yuri, reconocida por éxitos como “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “Yo te pido amor”, promete ofrecer una noche llena de energía, nostalgia y conexión con el público.
SHA