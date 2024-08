"Yo soy la primera dama" de Rocío Jiménez Nolasco: una mirada al poder desde la perspectiva femenina

La entrevista también reveló el proceso personal de Jiménez Nolasco al escribir el libro. "Fue una experiencia reveladora, que me permitió ver el lado humano detrás de la figura pública, porque yo me he dedicado por mucho tiempo a asesorar e incluso formar a mujeres que no conocen nada sobre la gestión pública", confesó, esperando que su obra sirva para abrir un debate sobre el rol de las primeras damas y la necesidad de reconocer su trabajo y contribución.

"Yo soy la primera dama" ha sido recibido con gran interés y ha suscitado discusiones sobre el lugar de las mujeres en la política y el poder. Rocío Jiménez Nolasco finalizó la entrevista expresando su deseo de que el libro inspire a otras mujeres a asumir roles de liderazgo y a no dejarse definir por las expectativas de la sociedad. "Las primeras damas son mucho más que acompañantes; son mujeres con voz propia y una gran capacidad para influir en el mundo, porque en realidad todas somos primeras damas", concluyó.

Además del libro que se puede adquirir en tiendas Sanborns, en Amazon, y a través de las redes sociales de la autora, Rocío Jiménez que también es estratega de líderes hace conferencias, ponencias y talleres para el empoderamiento de mujeres en distintos sectores.

