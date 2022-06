"Yo no sé nada"; revelan supuesta manera de lavacoches para robar en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales quedó de manifiesto la supuesta manera de unos lavacoches para robar en el centro de Morelia.

Fue la página de Facebook Revolución Social que dio a conocer el caso de unos fotógrafos que fueron robados en el centro de Morelia; lo peor es que les abrieron el coche y no recuperaron nada hasta el momento.

En la publicación se dijo que todo pasó en el Jardín Azteca, que se encuentra frente al templo de San Diego, donde iban a cubrir un evento.

Añadieron que esto pasó en la mañana, casi al mediodía, luego de que un lavacoches "se acercó prácticamente corriendo" cuando tenían la cajuela abierta y pese a que la cerraron lo más pronto que se pude, la persona alcanzó a ver qué llevaban.

Al regresar al vehículo como a la 1:20 pm se dieron cuenta que les había robado las cosas de la cajuela: "una cámara con los archivos de la boda de una pareja, en video, dos estabilizadores, un panel de luz, una bolsa con varias extensiones, un kit de micrófonos, unos lentes de sol, entre otras cosas".

Por último, al preguntarle al lavacoches, éste dijo no saber nada y responsabilizó a unos supuestos ladrones que operan por la zona, por lo que hicieron la denuncia ciudadana para alertar de esta situación a otros morelianos.

LÉELO TÚ MISMO:

“Buenas noches señores Revolucionarios, El dia de ayer aproximadamente a las 11:30 am llegamos al Jardin Azteca que se encuentra frente al templo de San Diego en Morelia, ya que nos dedicamos a la fotografia y video de eventos, Ibamos a realizar una sesion de fotos por lo que dejamos estacionado en ese lugar nuestro carro. Especificamente en la calle de la Primaria. Al momento de bajarnos de nuestro vehiculo el señor que "lava" carros que se encuentra en ese espacio se acerco practicamente corriendo hacia nosotros por lo que cerre rapidamente la cajuela para evitar que viera lo que habia dentro de nuestro carro. Pero bajamos nuestro equipo de trabajo y se dio cuenta lo que traiamos. Cuando regresamos a nuestro carro aproximadamente a la 1:20 al abrir la cajuela nos dimos cuenta que todo el equipo que estaba dentro habia desaparecido (una camara con los archivos de la boda de una pareja, en video, dos estabilizadores, un panel de luz, una bolsa con varias extenciones, un kit de microfonos, mis lentes de sol, entre otras cosas) al percatarme de que las cosas no estaban mi esposo se dirigio a hablar con el "lava carros" y nos dijo que el no sabia nada que el solo lavaba carros y que estaban abriendo carros por ahi y que solo los rateros se iban corriendo. Buscamos a los al rededores alguna camara que pudiera haber grabado pero no hay nada y la unica persona que estamos casi seguros que pudo haber visto algo es ese señor ya que en cuanto ve a alguien acercandose a los carros hasta corre para que le den dinero. No solo nosotros fuimos victimas de estas personas si no tambien otros dos vehiculos... Por favor si saben algo de nuestras cosa que puedan ponerse en contacto con nosotros. Es nuestro medio de trabajo ademas que esta la boda de esos novios ahi, por favor!!!! Eso no tiene precio”, (sic).