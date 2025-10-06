Yankel Benítez y sector hotelero cierran filas para proyectar el turismo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por fortalecer la proyección turística de la capital michoacana, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, y la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, sostuvieron una reunión con representantes del sector hotelero local. El encuentro busca consolidar alianzas para el desarrollo económico y cultural de Morelia, posicionándola como un destino imperdible a nivel nacional e internacional.

Esta reunión se enmarca en la serie de diálogos constantes que el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, mantiene con el sector privado, como se ha visto en encuentros previos durante 2025 para temas como la recuperación de rutas aéreas y la prevención de la trata de personas.