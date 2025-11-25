Yankel Benítez y autoridades de Santiago Undameo establecen ruta de trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades y encargados del orden de Santiago Undameo, para revisar y dar respuesta a las necesidades de esta tenencia de Morelia.

Frente al jefe de tenencia, Arturo Herrera Guzmán, el encargado de la política interna de Morelia refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de mantener contacto directo con la zona rural de la capital, para así tener una lectura clara de su situación.