Morelia

Yankel Benítez visita Lomas de Morelia, en seguimiento a renovación de encargatura del orden

Organización ciudadana, fortalece las colonias
Yankel Benítez visita Lomas de Morelia, en seguimiento a renovación de encargatura del orden
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Lomas de Morelia en seguimiento al proceso para renovar su encargatura del orden, esto en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar: atender y caminar de la mano de las colonias.

Acompañado de la regidora Marissa Trujillo Magaña y el comisionado municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo; Yankel Benítez realizó un encuentro con los vecinos de la zona, a quienes informó que en próximas fechas se lanzará la convocatoria para que elijan a su encargado del orden.

CORTESÍA

Manifestó que las autoridades auxiliares son cruciales como un enlace entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, además que la organización de sus habitantes, fortalece a las colonias morelianas.

Junto con las otras autoridades presentes, Yankel Benítez escuchó las demás necesidades de Lomas de Morelia, a las que se darán seguimiento en las áreas correspondientes y con la convicción de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

BCT

Lomas de Morelia
Yankel Benítez
grid
renovación de encargatura del orden

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com