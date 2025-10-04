Yankel Benítez visita Lomas de Morelia, en seguimiento a renovación de encargatura del orden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Lomas de Morelia en seguimiento al proceso para renovar su encargatura del orden, esto en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar: atender y caminar de la mano de las colonias.

Acompañado de la regidora Marissa Trujillo Magaña y el comisionado municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo; Yankel Benítez realizó un encuentro con los vecinos de la zona, a quienes informó que en próximas fechas se lanzará la convocatoria para que elijan a su encargado del orden.