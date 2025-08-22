Yankel Benítez supervisa niveles de ríos y drenes de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el periodo de la Canícula concluyendo, inicia la temporada más intensa de lluvias, por lo que el Gobierno de Morelia no baja la guardia en las medidas preventivas. Por esta razón, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó un recorrido por los principales ríos y drenes de la ciudad.

Acompañado por el Coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Francisco Xavier Lara Medina, el secretario revisó los niveles actuales de los ríos y drenes que atraviesan la mancha urbana, con la finalidad de conocer el estado actual en el que se encuentran, e identificar oportunamente cualquier obstrucción en sus cauces.