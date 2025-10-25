Yankel Benítez sostiene reunión intermunicipal de coordinación para el operativo de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones de Día de Muertos, el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo interinstitucional en la que se coordinaron los detalles del operativo que se desplegará en los panteones municipales de la capital y sus tenencias.

Benítez Silva destacó que la prioridad de la administración municipal es brindar tranquilidad a las y los morelianos que acuden cada año a visitar a sus seres queridos, por lo que se estableció una estrategia integral de limpieza, vigilancia, y protección civil.

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, señaló que todas las dependencias municipales se encuentran listas para atender las necesidades de la ciudadanía durante esta jornada festiva.