Yankel Benítez Silva encabeza intervención de terreno baldío en Villas del Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En respuesta directa a las inquietudes de las y los habitantes de Villas del Sur, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó las acciones de limpieza y recuperación de un terreno baldío que estaba siendo utilizado de manera irregular como tiradero de escombro y basura.

Benítez Silva acudió personalmente al sitio para atender la demanda ciudadana, donde constató que la acumulación de desechos generaba malos olores y una sensación de abandono que afectaba a toda la comunidad. De inmediato, cuadrillas municipales realizaron la limpieza total del predio y se procedió a clausurar el acceso, con el objetivo de impedir que esta problemática vuelva a surgir.