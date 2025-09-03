Yankel Benítez se reúne con vecinos de San Bartolomé y 8 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, continúa cumpliendo la encomienda marcada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar con cercanía y escuchando a la ciudadanía. En ese sentido, se reunió con vecinos de las colonias San Bartolomé y 8 de agosto.

El encargado de la política interna del municipio, acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Joanna Moreno Manzo, sostuvo una mesa de trabajo con los colonos para escuchar de forma directa sus necesidades más apremiantes.