Yankel Benítez se reúne con vecinos de San Bartolomé y 8 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, continúa cumpliendo la encomienda marcada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar con cercanía y escuchando a la ciudadanía. En ese sentido, se reunió con vecinos de las colonias San Bartolomé y 8 de agosto.
El encargado de la política interna del municipio, acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Joanna Moreno Manzo, sostuvo una mesa de trabajo con los colonos para escuchar de forma directa sus necesidades más apremiantes.
Yankel Benítez reiteró que, escuchando de frente a las personas y dando seguimiento con las distintas áreas del ayuntamiento, se sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.
RPO