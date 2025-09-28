Yankel Benítez se reúne con vecinos de Hacienda del Valle

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con el ordenamiento urbano y la regulación de establecimientos comerciales dentro de la colonia, con el objetivo de escuchar a los residentes de la zona y dar atención a sus inquietudes.

Benítez Silva destacó que para el Gobierno de Morelia es fundamental mantener un contacto cercano con las y los morelianos, así como trabajar de manera conjunta en acciones que favorezcan la convivencia y el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la población.