Yankel Benítez resalta el valor cultural del maíz en Chiquimitío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente de fiesta, tradición y orgullo por las raíces agrícolas de Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, visitó la Tenencia de Chiquimitío, en donde refrendó el compromiso irrestricto del Gobierno Municipal con el desarrollo de la zona rural.

Durante la convivencia, los asistentes compartieron experiencias en torno a la siembra y los sabores del maíz criollo, símbolo de identidad y sustento de la cultura mexicana. Yankel Benítez agradeció la hospitalidad de los líderes ejidatarios, así como del jefe de Tenencia, David Ruiz Salgado.

Acompañado por Roberto Carlos López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia, el secretario del Ayuntamiento comentó que: