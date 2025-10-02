Yankel Benítez refuerza seguridad y mantiene cercanía con las familias morelianas

El propósito de esta acción fue reforzar la coordinación en materia de seguridad con los encargados del orden en la zona norte, a fin de atender de manera inmediata las necesidades de las familias que habitan en esa parte de la ciudad.

Durante el encuentro, Yankel Benítez dialogó con vecinas y vecinos, quienes expresaron su interés en participar activamente en la estrategia de seguridad y bienestar que encabeza el Alcalde Alfonso Martínez.