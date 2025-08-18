Yankel Benítez refrenda cercanía del ayuntamiento con las comunidades de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En reunión con el encargado del orden, vecinas y vecinos de Arroyo Colorado, de la tenencia de Santiago Undameo, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, refrendó el compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de mantener un contacto cercano con todas las comunidades y trabajar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El secretario destacó que construir la mejor ciudad para vivir es una alianza con la gente buena, donde el Ayuntamiento, siguiendo la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, trabaja de la mano con la población para dar respuestas concretas a sus necesidades.