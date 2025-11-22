Yankel Benítez reconoce papel de profesionistas como pilares del desarrollo de Morelia y Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, participó en el 39° Aniversario del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, donde resaltó el valor de la preparación, la técnica y la ética profesional como motores del desarrollo del municipio y del estado.

Como parte del presídium, Benítez Silva entregó reconocimientos a integrantes destacados del Foro y subrayó la importancia del trabajo colegiado para fortalecer la vida pública.