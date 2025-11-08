Yankel Benítez participa en jornada ciudadana de limpieza en la colonia Nuevo Amanecer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó este sábado la Jornada Ciudadana de Limpieza en la colonia Nuevo Amanecer, al nororiente de la ciudad, donde participó activamente junto a vecinas, vecinos y personal de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines.

Durante la jornada, se intervino el área verde ubicado en la calle Eduardo Tres Guerras. Ahí, se realizaron labores de poda de pasto, limpieza de camellones y retiro de residuos, así como la revisión y mantenimiento del alumbrado público, para hacer del lugar un espacio más seguro en el paso peatonal y vehicular.