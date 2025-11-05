Yankel Benítez mantiene mesa de trabajo con vecinos de Ríos Mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a los acuerdos establecidos con habitantes de la colonia Ríos Mexicanos, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una nueva reunión con vecinas y vecinos de la zona para dar continuidad a los compromisos de mejora en servicios públicos y a las gestiones realizadas.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, el secretario informó sobre los avances en materia de electrificación y agua potable, temas prioritarios para la comunidad.

En el caso del servicio eléctrico, explicó que se mantiene trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para regularizar completamente el servicio. Mientras tanto, se logró gestionar la continuidad del suministro, evitando afectaciones a las familias durante el proceso.