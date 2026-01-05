Yankel Benítez lleva alegría a cientos de niñas y niños de Misión del Valle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En coordinación con la empresa de recolección RETIREM, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, llevó alegría a cientos de niñas y niños de la colonia Misión del Valle, con la entrega de juguetes a pequeñas y pequeños que viven en esta zona de Morelia.

En vísperas de la llegada de los Reyes Magos, Yankel Benítez comentó que se apoyó simbólicamente a los Tres Reyes de Oriente en la extenuante labor de llevar regalos a las y los niños que se portaron bien durante todo el año, reafirmando así el compromiso de la administración municipal con la niñez moreliana.