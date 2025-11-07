Morelia

Yankel Benítez invita a jóvenes a participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional

Se realizará el domingo 30 de noviembre en Ciudad Universitaria
Yankel Benítez invita a jóvenes a participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, dio a conocer que el Sorteo del Servicio Militar Nacional para la Clase 2007 y Remisos se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre, e hizo un llamado a las y los jóvenes inscritos a cumplir con este deber cívico.

“El Servicio Militar es una responsabilidad que fortalece los valores de disciplina, compromiso y amor por nuestro país; por ello, invitamos a todas y todos los jóvenes inscritos a participar en el sorteo y presentarse puntualmente con su documentación”, expresó Yankel Benítez.

El sorteo se realizará en el Auditorio de usos múltiples de Ciudad Universitaria, ubicado en Av. General Francisco J. Múgica s/n, colonia Villa Universidad. Las y los participantes deberán presentarse a las 07:00 horas con su cartilla del Servicio Militar Nacional, ya que el sorteo iniciará a las 08:00 horas. Al finalizar, las cartillas serán selladas con el resultado del sorteo (bola blanca o bola negra).

Finalmente, el Secretario recordó que quienes aún no han recogido su cartilla deben acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), a fin de estar en condiciones de participar en el sorteo. El CAM se encuentra en la calle Eduardo Ruiz 570, en el Centro Histórico de la ciudad.

BCT

Servicio Militar Nacional
Yankel Benítez
grid
sorteo del Servicio Militar Nacional

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com