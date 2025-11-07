Yankel Benítez invita a jóvenes a participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, dio a conocer que el Sorteo del Servicio Militar Nacional para la Clase 2007 y Remisos se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre, e hizo un llamado a las y los jóvenes inscritos a cumplir con este deber cívico.

“El Servicio Militar es una responsabilidad que fortalece los valores de disciplina, compromiso y amor por nuestro país; por ello, invitamos a todas y todos los jóvenes inscritos a participar en el sorteo y presentarse puntualmente con su documentación”, expresó Yankel Benítez.

El sorteo se realizará en el Auditorio de usos múltiples de Ciudad Universitaria, ubicado en Av. General Francisco J. Múgica s/n, colonia Villa Universidad. Las y los participantes deberán presentarse a las 07:00 horas con su cartilla del Servicio Militar Nacional, ya que el sorteo iniciará a las 08:00 horas. Al finalizar, las cartillas serán selladas con el resultado del sorteo (bola blanca o bola negra).

Finalmente, el Secretario recordó que quienes aún no han recogido su cartilla deben acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), a fin de estar en condiciones de participar en el sorteo. El CAM se encuentra en la calle Eduardo Ruiz 570, en el Centro Histórico de la ciudad.

