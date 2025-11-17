Yankel Benítez informa a vecinos de la Rubén Jaramillo sobre avances en red de drenaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Rubén Jaramillo, para informar sobre los avances en la construcción de la nueva red de drenaje que ya se desarrolla en la zona y que beneficiará directamente a las familias de esta zona.

Durante el diálogo, el encargado de la política interna del Gobierno Municipal refrendó el compromiso de la administración que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, la cual prioriza el bienestar y la calidad de vida de las y los morelianos mediante obras que atienden necesidades fundamentales, como el acceso a un adecuado sistema de alcantarillado.