Yankel Benítez impulsa jornada del IMPA en Puerto de Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, acompañó al equipo del Instituto Moreliano de Atención Animal (IMPA) durante la jornada de la campaña “Cuidar es Proteger” en la colonia Puerto de Buenavista.

Benítez Silva reconoció la necesidad de ser sensibles a las necesidades de las mascotas, que son integrantes de las familias; refrendó el apoyo del municipio a la salud de los animales de compañía, como una iniciativa del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar.