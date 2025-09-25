Morelia

Yankel Benítez impulsa jornada del IMPA en Puerto de Buenavista

Módulo se encuentra en calle Eucalipto, entre Laurel y Mezquite
Estas jornadas se programan para llegar a todas las colonias de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, acompañó al equipo del Instituto Moreliano de Atención Animal (IMPA) durante la jornada de la campaña “Cuidar es Proteger” en la colonia Puerto de Buenavista.

Benítez Silva reconoció la necesidad de ser sensibles a las necesidades de las mascotas, que son integrantes de las familias; refrendó el apoyo del municipio a la salud de los animales de compañía, como una iniciativa del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar.

En esta jornada, el IMPA apoya con cirugías de esterilización a perros y gatos, quienes son integrados al Padrón Único de Animales de Compañía del municipio, con microchip subdérmico y placa con código QR, para garantizar su seguridad.

La jornada continuará hoy y mañana; el módulo de atención se encuentra sobre la calle Eucalipto, entre Laurel y Mezquite. Aún hay lugares disponibles para dar atención, además de que el viernes se sumará la jornada de vacunación antirrábica, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.
