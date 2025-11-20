Yankel Benítez implementa operativo para regular niveles de ruido en establecimientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó un recorrido de supervisión a lo largo del Boulevard García de León, con el objetivo de verificar que bares y establecimientos nocturnos cumplan con los niveles de ruido permitidos por la normatividad vigente.
Durante la jornada, el Ayuntamiento trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, así como con vecinas y vecinos de la zona, cuya participación brindó certeza y confianza a la población sobre la transparencia de las revisiones.
Yankel Benítez destacó que este ejercicio refleja el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar ciudadano: “En la administración encabezada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, escuchamos a la ciudadanía y trabajamos para que se respete la ley y se cuide la convivencia. No vamos a bajar la guardia; la vigilancia será permanente y de la mano con quienes viven ahí”.
El Ayuntamiento reafirma que el orden en Morelia se construye con la participación de todas y todos, y que estas acciones fortalecen la seguridad, la convivencia y la calidad de vida en la ciudad.
