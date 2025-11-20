Yankel Benítez implementa operativo para regular niveles de ruido en establecimientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó un recorrido de supervisión a lo largo del Boulevard García de León, con el objetivo de verificar que bares y establecimientos nocturnos cumplan con los niveles de ruido permitidos por la normatividad vigente.

Durante la jornada, el Ayuntamiento trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, así como con vecinas y vecinos de la zona, cuya participación brindó certeza y confianza a la población sobre la transparencia de las revisiones.