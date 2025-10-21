Yankel Benítez, hoteleros y empresarios afinan detalles de cara a celebración de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de que comience la celebración del Día de Muertos en Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con representantes y empresarios del sector hotelero para afinar detalles de esta gran tradición.

En un esfuerzo interinstitucional, el Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar desarrolla un programa cultural y artístico en el que participan diferentes dependencias municipales, comentó Yankel Benítez.

Agregó que desde 2015, cuando el alcalde de Morelia sacó la conmemoración del Día de Muertos de los panteones y la trasladó a las plazas públicas, la capital se consolida cada vez más como uno de los destinos más importantes para conmemorar dicha celebración.