Yankel Benítez fortalece vínculos con el sector de servicios de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo conjunto por fomentar el orden, la seguridad y el desarrollo armónico en espacios públicos, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una importante reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) y representantes de cámaras empresariales afines.

En la sesión estuvieron presentes Gerardo Salvador Bustos Pineda, vicepresidente de Gestión e Innovación Turística del CCEEM y presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Morelia; Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi); Zyanya Guzmán Fuentes, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, A. C.; y Jesús Barragán Salgado, representante de la Asociación de Bares y Restaurantes de Morelia; entre otros empresarios restauranteros y hoteleros, con la finalidad de conocer la propuesta de lineamientos para la extensión de negocios en espacios públicos.

El propósito fundamental fue dialogar con empresarios del rubro de servicios —como restauranteros, hoteleros y otros— para regular y optimizar la extensión de espacios abiertos, buscando trabajar de forma coordinada y eficiente. “Nuestro interés es que la ciudad siga atrayendo visitantes y tenga espacios atractivos y ordenados, para que todos los sectores se beneficien”, afirmó Yankel Benítez.

Durante la reunión, Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), dio a conocer la visión urbanística necesaria para asegurar que dichos espacios sean adecuados, atractivos y cumplan con los lineamientos municipales vigentes.