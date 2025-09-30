Yankel Benítez fortalece la gestión cercana con vecinos de la colonia Mariano Michelena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, trabaja con cercanía en la colonia Mariano Michelena, dando seguimiento a los acuerdos hechos en reuniones previas, y reforzando la colaboración entre autoridades y ciudadanía.

En este sentido, el funcionario encabezó una jornada de recuperación de espacios en coordinación, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), con el objetivo de mejorar el entorno en beneficio de las y los colonos.