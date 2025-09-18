Yankel Benítez fortalece el ordenamiento de colonias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con representantes de las colonias Ampliación Clara Córdoba y Mariel, para dar seguimiento al proceso de regularización de sus predios y brindarles la tranquilidad de contar con un patrimonio seguro.
Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, revisó junto con las y los vecinos los avances de esta gestión, que permitirá llevar servicios de calidad a las familias de la zona.
Benítez Silva destacó que el Ayuntamiento de Morelia trabaja de manera cercana con la ciudadanía, bajo la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha señalado que ordenar la ciudad y dar certeza jurídica a las familias es clave para construir paz y bienestar en la capital michoacana.
rmr