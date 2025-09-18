Yankel Benítez fortalece el ordenamiento de colonias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con representantes de las colonias Ampliación Clara Córdoba y Mariel, para dar seguimiento al proceso de regularización de sus predios y brindarles la tranquilidad de contar con un patrimonio seguro.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, revisó junto con las y los vecinos los avances de esta gestión, que permitirá llevar servicios de calidad a las familias de la zona.