Yankel Benítez estrecha comunicación con jefes de tenencia para avanzar en desarrollo de zona rural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Morelia que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar impulsa una estrategia de políticas transversales que involucra a todas las áreas municipales, con acciones que beneficien a las tenencias.

En seguimiento a esta política de cercanía, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo un encuentro con los jefes de tenencia, donde se abordaron temas de avances y corresponsabilidad social, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en cada comunidad.