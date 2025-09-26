Yankel Benítez estrecha comunicación con jefes de tenencia para avanzar en desarrollo de zona rural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Morelia que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar impulsa una estrategia de políticas transversales que involucra a todas las áreas municipales, con acciones que beneficien a las tenencias.
En seguimiento a esta política de cercanía, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo un encuentro con los jefes de tenencia, donde se abordaron temas de avances y corresponsabilidad social, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en cada comunidad.
Durante la reunión, Benítez Silva estuvo acompañado por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (SADERM), Roberto Carlos López, y la Secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, quienes refrendaron el compromiso del Ayuntamiento de trabajar de manera coordinada y permanente con las y los habitantes de la zona rural.
