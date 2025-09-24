Yankel Benítez estrecha comunicación con directiva del Mercado de Abastos

En ese sentido, Yankel Benítez ha emprendido diversas reuniones de trabajo en este foco de comercio de Morelia, así como ha encabezado importantes operativos de ordenamiento vial y comercial que resultan de beneficio para la actividad de los vendedores como para la comodidad de sus clientes.

En esta nueva reunión con los representantes de su Mesa Directiva, se evaluaron los resultados de dicho operativo de ordenamiento, así como se escucharon sus necesidades en materia de obra pública.

Yankel Benítez refrendó que de esta manera ya se trabaja en una relación estrecha con la ciudadanía y se continúa avanzando en construir en Morelia la mejor ciudad para vivir.