Yankel Benítez escucha y atiende a vecinos de colonia Primo Tapia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinos de la colonia Primo Tapia y alrededores para dar seguimiento a sus necesidades de servicios básicos, cumpliendo así la instrucción marcada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
Benítez Silva recordó que la instrucción girada por el presidente Alfonso Martínez es escuchar y atender a la ciudadanía, porque son ellos quienes saben los temas más apremiantes de sus colonias; por esta razón, registró los comentarios de los colonos y da seguimiento al tema en las áreas correspondientes del Gobierno Municipal.
RPO