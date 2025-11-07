Yankel Benítez escucha y atiende a vecinas y vecinos de Fovissste Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de atención directa y diálogo abierto, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con habitantes de la Unidad Habitacional Fovissste Morelos, al norte de la ciudad, para escuchar sus necesidades y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de seguridad y ordenamiento.

Acompañado por el Comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, el secretario atendió las inquietudes de las y los vecinos, refrendando el compromiso del Gobierno de Morelia de mantener una comunicación constante y efectiva con la ciudadanía.