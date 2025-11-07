Morelia

Yankel Benítez escucha y atiende a vecinas y vecinos de Fovissste Morelos

El Gobierno de Morelia mantiene cercanía y atención directa con la ciudadanía
Yankel Benítez escucha y atiende a vecinas y vecinos de Fovissste Morelos
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de atención directa y diálogo abierto, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con habitantes de la Unidad Habitacional Fovissste Morelos, al norte de la ciudad, para escuchar sus necesidades y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de seguridad y ordenamiento.

Acompañado por el Comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, el secretario atendió las inquietudes de las y los vecinos, refrendando el compromiso del Gobierno de Morelia de mantener una comunicación constante y efectiva con la ciudadanía.

CORTESÍA

Yankel Benítez destacó que estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha instruido dar prioridad al bienestar y la tranquilidad de las familias morelianas, mediante un trabajo cercano, sensible y coordinado entre dependencias.

“Seguiremos escuchando y atendiendo a la población, porque sólo con la participación de todas y todos lograremos que Morelia sea una ciudad más ordenada y segura”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento.

SHA

Yankel Benítez Silva
Unidad Habitacional Fovissste Morelos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com