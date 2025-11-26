Yankel Benítez escucha a vecinos y recorre la colonia Cruz del Barreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para fortalecer el trabajo cercano con la ciudadanía, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, recorrió la colonia Cruz del Barreno, donde escuchó de primera mano las inquietudes y peticiones de vecinos de esta zona y de colonias aledañas.

Benítez Silva reiteró que “la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es primero escuchar e inmediatamente dar seguimiento a las demandas de la ciudadanía”, por lo que este tipo de encuentros se realiza como parte del trabajo cotidiano.