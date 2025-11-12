Fovissste Morelos recibirá refuerzo en seguridad y servicios públicos, anuncia el Ayuntamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continuando su atención y seguimiento a las colonias del municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó el Fovissste Morelos en un diálogo directo con sus habitantes.

El encargado de la política interna del municipio destacó la importancia y valor histórico de esta unidad, que fue el primer Fovissste piloto de México.

Recalcó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, es atender a las colonias desde todas las áreas del Ayuntamiento, razón por la cual se agendó una subsecuente visita de Policía Morelia para atender los temas de vigilancia y seguridad, así como de la Secretaría de Servicios Públicos en materia de mantenimiento.

Yankel Benítez refrendó que, escuchando y atendiendo desde las áreas especializadas a la ciudadanía, se construye el mejor lugar para vivir.