Yankel Benítez entrega mochilas de emergencia en Morelia

El encargado de la política interna del municipio, se reunió con encargados del orden y representantes de las colonias Felícitas del Río, Infonavit Cepamisa, Nueva Valladolid, Félix Ireta y Nueva Chapultepec, a quienes hizo entrega de estos kits que incluyen las herramientas fundamentales en caso de emergencias.

Yankel Benítez recordó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es trabajar escuchando a la ciudadanía y con cercanía para avanzar juntos en la cobertura de sus necesidades.