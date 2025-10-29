Yankel Benítez encabeza operativo “Ordena tu talacha” en colonias de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de regularizar las actividades económicas en el municipio y privilegiar la sana convivencia entre vecinos, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, realizó un recorrido de supervisión e inspección en talleres mecánicos ubicados en las colonias Ventura Puente, Vasco de Quiroga y Lázaro Cárdenas.

Lo anterior, como parte del programa municipal “Ordena tu Talacha”, el cual busca revisar que los talleres mecánicos cumplan los reglamentos vigentes, evitando que utilicen la vía pública como área de reparación, derramen sustancias contaminantes, obstruyan accesos a viviendas o generen ruido excesivo que afecte la tranquilidad de las y los vecinos.