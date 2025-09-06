Morelia

Yankel Benítez encabeza operativo de ordenamiento comercial en la colonia Mariano Michelena

En conjunto con Protección Civil, Inspección y Vigilancia y la Encargatura del Orden
Yankel Benítez encabeza operativo de ordenamiento comercial en la colonia Mariano Michelena
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, junto con la Coordinación de Protección Civil, la Dirección de Inspección y Vigilancia, y la Encargatura del orden de esta zona, llevó a cabo un operativo para ajustar las actividades comerciales en algunos puntos de la colonia Mariano Michelena.

CORTESÍA

Cumpliendo la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar con cercanía y colaboración de la ciudadanía, Benítez Silva encabezó el recorrido coordinado para revisar y ordenar los negocios de la colonia.

El secretario recordó que la actividad comercial es importante para la economía moreliana, sin embargo, debe llevarse a cabo con cumplimiento a la normativa municipal.

CORTESÍA

El encargado de la política interna del municipio, refrendó que se seguirá trabajando de la mano de ciudadanos y encargados del orden en las colonias para seguir construyendo el mejor lugar para vivir.

Te puede interesar:
Alcalde de Morelia destaca cambio en la estrategia de seguridad en el marco del primer informe de gobierno federal
Yankel Benítez encabeza operativo de ordenamiento comercial en la colonia Mariano Michelena

mrh

Yankel Benítez
colonia Mariano Michelena

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com