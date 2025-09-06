Yankel Benítez encabeza operativo de ordenamiento comercial en la colonia Mariano Michelena

Cumpliendo la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar con cercanía y colaboración de la ciudadanía, Benítez Silva encabezó el recorrido coordinado para revisar y ordenar los negocios de la colonia.

El secretario recordó que la actividad comercial es importante para la economía moreliana, sin embargo, debe llevarse a cabo con cumplimiento a la normativa municipal.