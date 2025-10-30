Yankel Benítez emite medidas de seguridad por “Día de Muertos”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Día de Muertos es una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana y reúne a miles de morelianos en torno al programa organizado por el Gobierno de Morelia. Por ello, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de seguridad durante la instalación de altares, tapetes y visitas a panteones.
Estas recomendaciones se basan en un protocolo de actuación diseñado por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, especialmente en lo referente al uso de velas:
“Las velas deben colocarse sobre superficies estables, lejos de materiales inflamables. En los hogares, deben apagarse antes de dormir o salir, y nunca deben dejarse encendidas sin supervisión”, explicó el funcionario.
Benítez Silva también recomendó evitar el uso de aerosoles, telas sintéticas y plásticos inflamables. Está prohibido guardar alcohol, gasolina o thinner cerca de los altares. En su lugar, se sugiere utilizar velas LED, mantener los espacios ventilados, revisar el estado de las instalaciones eléctricas y mantener todo fuera del alcance de menores. Asimismo, recomendó tener un extintor y números de emergencia a la mano.
Para quienes acudirán a los panteones, el secretario recomendó a las familias identificar las salidas, servicios médicos y autoridades disponibles al llegar. También pidió respetar el camposanto, evitar caminar sobre fosas o acercarse a alguna que esté abierta, así como cuidar a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.
Otros puntos importantes:
Mantenerse hidratado en todo momento.
Usar protector solar y calzado cómodo.
Prevenir el dengue colocando arena húmeda en los floreros o utilizando flores artificiales.
Seguir las indicaciones oficiales.
Está prohibido el consumo de alcohol, drogas y portar objetos punzocortantes.
Depositar la basura en su lugar.
Finalmente, el secretario Yankel Benítez reiteró que el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias durante esta celebración tradicional, e invitó a la población y visitantes a vivir el Día de Muertos con responsabilidad y respeto por las tradiciones.
