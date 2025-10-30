Yankel Benítez emite medidas de seguridad por “Día de Muertos”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Día de Muertos es una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana y reúne a miles de morelianos en torno al programa organizado por el Gobierno de Morelia. Por ello, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de seguridad durante la instalación de altares, tapetes y visitas a panteones.

Estas recomendaciones se basan en un protocolo de actuación diseñado por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, especialmente en lo referente al uso de velas:

“Las velas deben colocarse sobre superficies estables, lejos de materiales inflamables. En los hogares, deben apagarse antes de dormir o salir, y nunca deben dejarse encendidas sin supervisión”, explicó el funcionario.