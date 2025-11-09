Yankel Benítez da banderazo al “Morelia Bike Marathon 2025”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo dio inicio el “Morelia Bike Marathon 2025”, competencia que reúne a los mejores ciclistas de montaña a nivel nacional e internacional, para recorrer rutas naturales al sur del municipio. El arranque corrió a cargo del Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien deseó a todos los participantes el mayor de los éxitos.

“Disfruten de Morelia está más hermosa que nunca, van a encontrar paisajes impresionantes, un lugar bellísimo de todo lo que es el centro de nuestro municipio. Nosotros a seguir trabajando para seguir haciendo a Morelia la mejor ciudad para vivir sino también para hacer y practicar deporte”, expresó el Secretario del Ayuntamiento.