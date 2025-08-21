Yankel Benítez coordina obra en colonia Rubén Jaramillo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos de las colonias morelianas es el sello del Gobierno Municipal, por lo que el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión con vecinos de la colonia Rubén Jaramillo en seguimiento a una obra de drenaje para esta zona.

En el marco de este productivo encuentro, Benítez Silva recordó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es primero escuchar y después dar seguimiento puntual a las necesidades de los morelianos.